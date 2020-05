Irak und Syrien Der Islamische Staat plant neue Angriffe

Im Irak richten sich die IS-Serienangriffe gegen Soldaten und Polizisten, kurdische Peshmerga, schiitische Milizen und Bewaffnete lokaler Stämme. Sechs Überlandleitungen im Nordosten des Landes wurden zerstört, sodass Hunderttausende ohne Strom sind. Kürzlich attackierte ein Selbstmordattentäter sogar die irakische Antiterror-Zentrale in Kirkuk. Neu sei, dass sich der IS stark genug fühle, größere und komplexere Attentate in Städten zu verüben, erläuterte Nicholas Heras vom Institute for the Study of War.