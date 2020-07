Suche läuft auf Hochtouren Deutsche Kuratorin in Bagdad entführt

Kollegen, Aktivisten und Freunde loben Werk und Wirken der in Bagdad lebenden Deutschen, die in Berlin geboren wurde und seit rund zehn Jahren Kunst- und Kulturprojekte im Irak anstößt oder daran mitwirkt. Nun könnte Mewis Opfer der politischen und konfessionellen Spannung des Landes geworden sein. Unbekannte entführten sie am Montagabend im Stadtteil Abu Nawas im Zentrum Bagdads unweit des Kulturinstituts Bait Tarkib, an dessen Aufbau sie seit einigen Jahren arbeitete. Sicherheitskräfte fahnden nach ihr, der irakische Innenminister Othman Al-Ghanmi fordert "verstärkte Bemühungen bei der Suche".