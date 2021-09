iPhone 13 Das teuerste iPhone aller Zeiten

Ist das noch ein Smartphone?

Die Smartphones gehen einen ähnlichen Weg. Das iPhone von 2007 war fast nur halb so schwer wie das große iPhone 12. Es hatte kein GPS und einen Funktionsumfang, der uns heute daran zweifeln lassen würde, dass es überhaupt ein Smartphone war. Heutige Handys sind beladen mit einer Vielzahl an Sensoren und Kameras, haben eine Rechenleistung, die 3D-Anwendungen und Filmschnitt erlauben und bieten eine unüberschaubar große Auswahl an Apps.