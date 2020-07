Interview mit Polizeipräsident Franz Lutz „Stammbaumrecherche – das widerspricht meiner Einstellung“

… aber wie kommt es dann in die Medien?

Für mich ist es sehr fragwürdig, warum der Redakteur, der als Erstes berichtete, meiner Pressestelle am späten Freitagnachmittag Fragen zum Thema stellte, jedoch das Dementi meines Pressesprechers nicht berücksichtigte. Stattdessen wurden Aussagen offenbar vom Hörensagen veröffentlicht und dann natürlich aufgegriffen.

Was wollen Sie erreichen, wenn Sie den Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter beleuchten?

Aufgrund des bislang für uns nicht für möglich gehaltenen Gewalt- und Eskalationspotenzials dieser Nacht, der Schwere der Delikte und der Vielzahl unbekannter Tatverdächtige erfolgen weitergehende Ermittlungen zur Person. Insbesondere des familiären Umfeldes, aber auch des sonstigen sozialen Umfeldes. Durch diese wird auch versucht, weitere Ermittlungsansätze zu möglicherweise relevanten, gruppendynamischen Prozessen und weiteren Tatverdächtigen zu generieren. Besonders bei Strafsachen von Jugendlichen und Tatverdächtigen unter 21 Jahren – was für knapp 70 Prozent der bislang ermittelten Tatverdächtigen zutrifft - ist die Überprüfung der Lebens- und Familienverhältnisse Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren und dient der Staatsanwaltschaft und den Gerichten als Entscheidungshilfe. Das kann auch bedeuten, dass die Nationalität der Eltern von Tatverdächtigen durch eine Anfrage beim Standesamt erhoben wird. Dies ist eine polizeiliche Standardmaßnahme, die jeweils in einer Einzelfallbewertung geprüft wird.

Sie sind zu solchen Ermittlungen nach der Strafprozessordnung verpflichtet?

Ja. Abgesehen von den Erhebungen für das spätere gerichtliche Verfahren haben die Akteure im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention gemeinsam mit der Polizei ein berechtigtes Interesse daran, zu erfahren, wer die Tatverdächtigen sind, welchen persönlichen Hintergrund sie haben und wie man solchen Entwicklungen präventiv entgegenwirken kann – eine Forderung, die ja aus dem politischen Raum selbst immer wieder kommt.

Das liest sich in den sozialen Medien anders.

Die Polizei hält sich in ihren Ermittlungen an Recht und Gesetz und wird durch die unabhängige Justiz als Herrin des Verfahrens kontrolliert. Ich entgegne meinen Kritikern, dass ich viel mehr an einem gemeinsamen Dialog als einem Reden übereinander interessiert bin. Die Basis eines solchen Dialogs muss aber immer eine gewisse Offenheit für den Standpunkt des anderen beinhalten.

Ihnen wird vorgeworfen, grundlegende Werte des demokratischen Rechtsstaates mit Ihren Ermittlungen in Frage zu stellen. Was entgegnen Sie Ihren Kritikern?

Dass eine nachweisbare Unwahrheit im Internet ungebremst Verbreitung findet, zeigt, dass die Bereitschaft Gehörtes oder Gelesenes zu prüfen und zu reflektieren, leider oft fehlt. Wir befinden uns in einer schnelllebigen, durch das Internet geprägten Medienlandschaft. Da muss man als Person des öffentlichen Lebens sicher mit einigen Ungenauigkeiten leben.

In diesem Fall mit Fake-News?

Unwahrheiten sind und bleiben Unwahrheiten. Wir haben in den letzten Wochen dankenswerter Weise von allen Seiten und besonders von der Bevölkerung viel Zuspruch bekommen für unseren Einsatz. Das wird nun mit dieser falschen Darstellung in Frage gestellt.

Wie wirkt sich das aus?

Wenn ich im Gemeinderat einer Anfrage Rede und Antwort stehe und dann wahrheitswidrig wiedergegeben werde, betrifft das nicht nur mich persönlich, sondern vor allem meine Kolleginnen und Kollegen, die für die Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt ihren schweren Dienst verrichten. Wegen dieser falschen Darstellung müssen die Kollegen jetzt Rassismusvorwürfe aushalten und sich auf der Straße ungerechtfertigt als Rassisten bezichtigen lassen. Genau das haben wir schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Kontrollen in der Innenstadt erleben müssen.