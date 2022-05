WM in Finnland Eishockey-Bundestrainer Söderholm: "Es waren einige Fehler"

Im Februar folgte mit dem Olympia-Aus vor dem Viertelfinale der erste schwere Rückschlag seiner Amtszeit. Am 13. Mai beginnt nun mit einem Vorrundenspiel in Helsinki gegen Kanada (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) die nächste und für Söderholm spezielle Weltmeisterschaft in seiner Heimat Finnland. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der 44-Jährige über die Olympia-Enttäuschung, seine Ansprüche und das NHL-Trio im Kader.