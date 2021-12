Internet Online-Plattform Reddit will an die Börse

Reddit hat nach eigenen Angaben täglich mehr als 50 Millionen Nutzer. Sie unterteilen sich in über 100.000 Online-Communities, sogenannte Subreddits, in denen sich Nutzer nach ihren Interessen zusammentun. Reddit baut bei der Aufsicht der Plattform auf sogenannte Moderatoren aus den jeweiligen Communities. Weil das Unternehmen sich bei der Regulierung von Inhalten häufig zurückhält, war es zuletzt immer wieder in die Kritik geraten.