Internet Natalia Wörner: Datenschutz im Netz ein "brennendes Thema"

Am Samstag (7. November) läuft im Ersten die neue Folge von "Die Diplomatin" mit Natalia Wörner in der Hauptrolle. In der Episode geht es unter anderem um Forschung zu Künstlicher Intelligenz. "Wer hat die Macht? Wer hat meine Daten? Wer hat die Kontrolle?" seien komplexe und letztlich politische Fragen.