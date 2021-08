Internet-Konzern Facebook: Fake-News-Kampagne gegen Impfungen gestoppt

"Diese (Fazze-)Kampagne funktionierte wie eine Desinformationswaschanlage", heißt es in dem Transparenzbericht von Facebook. "Sie erstellte irreführende Artikel und Petitionen in verschiedenen Foren wie Reddit, Medium, Change.org und Medapply." Die Inhalte seien dann über gefälschte Konten in den sozialen Medien - einschließlich Facebook und Instagram - geteilt worden, um sie zu verbreiten und zu verstärken.