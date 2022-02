Internet in Marbach Der Glasfaserausbau kommt ins Rollen

Ein Teil ist noch ausgeklammert

In einer ersten Phase soll der Bereich nördlich der Erdmannhäuser Straße einschließlich des Gebiets Kirchenweinberg Nord in Angriff genommen werden. Nach und nach würden weitere Ausbaustufen in Marbach gezündet, kündigte der Geschäftsführer an. In zwei bis drei Jahren werde schließlich ein Großteil der Haushalte in der Kernstadt mit höchstem Tempo durch das weltweite Netz surfen können. Mehr oder weniger ausgeklammert ist bislang, ganz grob gesagt, der westliche Teil. Denn dort ist der Standard offenbar bereits vergleichsweise komfortabel. Was aber nicht zwangsläufig ausschließe, dass auch hier die Bautrupps in absehbarer Zeit anrücken werden, um die Käbelchen durch die Rohre blasen zu können, wie Viktor Kostic auf Nachfrage sagt. „Das steht aber noch nicht fest“, erklärt er.