Internet-Hit Ziel erreicht: Dorfrocker planen Traktor-Tour nach Mallorca

Nun geht es daran, das Versprechen einzulösen, das die Band ihren Fans gegeben hat: Weil das Video im Internet ein so großer Erfolg geworden ist, wollen die Brüder und Thomas Willibald nach Mallorca fahren. In der kommenden Woche werden sie in die Planungen für den Traktor-Trip einsteigen. Ob sie dabei einen Oldtimer-Schlepper ohne Verdeck fahren, wie im Video zu "Der King" zu sehen ist, oder einen modernen Traktor mit viel Technik und Klimaanlage, ist noch offen. "Wir schauen mal, was sich eignet", sagte Markus Thomann.