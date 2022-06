Internet Bangladeschs YouTube-Dorf geht mit Kochvideos viral

Dann hacken sie ihn in kleine Stücke und kochen diese mit viel Gewürz, Zwiebeln und Reis in einem großen Topf im Freien. In einem anderen Video sieht man Fische von ganz nah um Luft ringen - kurz bevor auch sie sterben und zu einem Gericht werden. Am Schluss der Filmchen essen jeweils Hunderte Menschen in einem idyllischen Dorf irgendwo in Bangladesch das Gekochte. Und dabei schauen ihnen teils Hunderttausende, teils Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu.