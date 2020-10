Internationaler Hochhauspreis Plattenbau für Reiche

Frankfurt/Main - Als weltweit innovativster Wolkenkratzer sind die Doppeltürme „Norra Tornen“ in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgezeichnet worden. Das Wohngebäude erhielt am Donnerstag in Frankfurt am Main den Internationalen Hochhauspreis. Die Jury hob die kastenartigen Betonfertigteilelemente hervor, mit denen die Fassaden der bis zu 125 Meter hohen „Nördlichen Türme“ rings herum bestückt sind. Es handele sich um zeitlos-wegweisende Architektur, die einen Beitrag zu einem stimmigen Stadtgefüge leiste.