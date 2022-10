Internationale Wettkämpfe "Athleten Deutschland": Derzeit keine Rückkehr Russlands

"Das IOC testet gerade die Stimmung, auch direkt in großen Telefonkonferenzen mit Athletenvertretern aus aller Welt", berichtete Klein. Das IOC unternehme Anstrengungen, um russische und auch belarussische Athletinnen und Athleten wieder im Weltsport zuzulassen. "So, wie das IOC in den letzten Jahren im Umgang mit Russland agiert hat, war das auch zu erwarten, macht es aber keinen Deut besser", kritisierte er.