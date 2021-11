Internationale Studie Junge Männer in Frauenberufen benachteiligt

Für den Verkauf hatten es männliche Bewerber besonders schwer

„In Deutschland mussten bei Stellenangeboten als Verkäufer männliche Bewerber zum Beispiel fast doppelt so viele Bewerbungen schreiben, um zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder um weitere Informationen gebeten zu werden“ sagt Jonas Radl, Forscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Laut Radl gebe es in der Forschung allgemein Hinweise, dass Frauen in Frauenberufen und Männer in Männerberufen besser gestellt sind als das andere Geschlecht. „Eine Feldstudie, die für Deutschland zeigt, dass Frauen in einem Männerberuf nicht schlechter gestellt werden, ist, neu.“

„Wir müssen unsere Annahmen überprüfen, dass Frauen immer die benachteiligte Gruppe sind“, sagt Studienautorin Gunn Elisabeth Birkelund von der Universität Oslo. „Geschlechtsspezifische Diskriminierung ist offensichtlich komplexer.“

Radl betont aber, dass man die Studie im Kontext sehen müsse. „Im Schnitt sind Frauen im Berufsleben klar schlechter gestellt als Männer“ - was zum Beispiel Bezahlung und Führungspositionen angehe. Zudem sei bei Frauen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie einen Männerberuf wieder aufgeben, recht hoch. Das treffe aber ebenfalls für Männer in Frauenberufen zu. „Die Geschlechterrollen verfestigen sich, leider hat sich hier noch nicht so viel getan“, so Radl.

