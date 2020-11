Internationale Raumstation ISS Erster russischer Weltraumspaziergang seit anderthalb Jahren

Tante-M-Läden in Steinheimer Stadtteilen

Einkaufen früh am Morgen und spät am Abend

In Höpfigheim soll schon Ende Januar ein Tante-M-Laden eröffnen, im März soll eine Filiale in Kleinbottwar folgen. Das Besondere an dem Geschäftsmodell ist, dass die Kunden nicht nur Käufer, sondern auch Kassierer sind.