350.000 Teilnehmer Hagia Sophia: Massenansturm bei erstem Freitagsgebet

Erdogan sagte, mit der Umwandlung in eine Moschee habe sich sein "Jugendtraum" erfüllt. Der Präsident der Obersten Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbas, sagte nach einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu in seiner Predigt: "Die Sehnsucht unseres Volkes, die sich zu einer tiefen Wunde im Herzen verwandelt hatte, findet ein Ende."

International gibt es viel Kritik. Außenminister Maas sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger", die Umwandlung sei "kein Beitrag zur Völkerverständigung". Das einzigartige Gebäude habe als Weltkulturerbe "Bedeutung weit über die Türkei hinaus", so der SPD-Politiker. Bundestags--Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) nannte die Umwandlung im SWR eine "Kampfansage an die laizistische Türkei". Erdogan "spalte die Gesellschaft" und versuche so von Wirtschafts- und Corona-Krise und Korruption abzulenken.

Die griechisch-orthodoxen Kirchen in Griechenland und den USA reagierten mit Trauer. In zahlreichen Kirchen läuteten die Glocken. Fahnen wurden auf halbmast gesetzt. Am Abend wollte der Erzbischof der griechischen orthodoxen Kirche Hieronymos II. in der Kathedrale von Athen eine Sondermesse abhalten. Die griechische Regierung bezeichnete die Umwandlung wiederholt als "historischen Fehler". Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte mit Blick auf Erdogan im staatlichen Fernsehsender ERT: "Das, was sich heute abspielt, ist kein Zeichen der Stärke, sondern ein Beweis der Schwäche."

