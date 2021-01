Internationale FSG-Klasse Weltoffenheit ist heute wichtiger denn je

Umso schöner sei es gewesen, dass durch Lockerungen im Sommer wenigstens der Abschied ein wenig Normalität mit sich brachte. Die Feier zum Ende des Schuljahrs wurde dieses Mal im Freien mit dem IFC-Konzert begangen, „was wichtig und gut war“. Die Jugendlichen der IFC hatten trotz aller Hindernisse fest zusammengehalten und an einem Strang gezogen. So hatten beispielsweise Schüler, die vorzeitig in die USA zurückkehren mussten, trotz Zeitverschiebung mitten in der Nacht an gemeinsamen Videochats teilgenommen. Zwei Argentinierinnen fühlten sich sogar so wohl, dass sie einen angebotenen Flug in die Heimat zunächst ablehnten: „Da haben wir dringend darum gebeten, in Anbetracht der Situation die nächste Gelegenheit wahrzunehmen.“