Interna veröffentlicht Spitzel-Affäre: VW sucht Maulwurf

Letztlich wurde Prevent als Zulieferer "ausgesteuert", wie es im Betriebsjargon heißt. Sprich: Prevent bekam keine neuen Aufträge mehr, die Vertragsbeziehung wurde gekündigt.

Bei Volkswagen geht nun die große Suche los: Wer hat aus welchen Gründen die Gespräche heimlich aufgezeichnet? Wenn interne und vertrauliche Sitzungen dokumentiert würden und "solche Informationen unberechtigt an die Öffentlichkeit gelangen, schockiert uns das zutiefst. Der Fall wird selbstverständlich untersucht", hieß es am Sonntag aus Wolfsburg. Ein Sprecher von Prevent sagte, das Unternehmen habe keine Kenntnis von den Aufnahmen gehabt.

Im Team wurde den Angaben zufolge auch darüber debattiert, wie eine Übernahme des Kopfstützen- und Mittelkonsolenherstellers Grammer durch die Familie Hastor verhindert werden könnte. Dazu habe es Gespräche mit BMW und Daimler sowie Finanzinvestoren gegeben, zitiert "Business Insider" Aussagen aus den Mitschnitten. Volkswagen bestreitet, dass es in Sachen Prevent eine konzertierte Aktion mit anderen Autobauern.

Aus rechtlicher Sicht wäre eine solche Absprache ziemlich heikel gewesen, weil sie den freien Wettbewerb ausgehebelt haben könnte. Die Übernahme-Bemühungen der Hastors scheiterten letztlich am Widerstand des Grammer-Managements.

Hintergrund des Spitzel-Vorfalls bei VW könnten die vielen noch offenen Rechtsverfahren sein, die der Konzern und Prevent vor Gericht ausfechten. Prevent hat in den USA Klage eingereicht und will 750 Millionen US-Dollar Schadenersatz, weil VW angeblich Druck auf Zulieferer gemacht haben soll, Übernahmeavancen der Hastors eine Absage zu erteilen. VW seinerseits will den Schaden aus dem Lieferstopp 2016 erstreiten und beziffert die Größenordnung auf mehr als 100 Millionen Euro. Nach Angaben von Prevent sind derzeit allein vor deutschen Gerichten gut zehn Verfahren anhängig. Auch mit Daimler streitet sich Prevent und will Schadenersatz von den Schwaben - auch hier gibt es keine Lieferbeziehungen mehr.

Der Grund für das Ausspionieren blieb zunächst unklar. Die Konzernrevision in Wolfsburg muss nun prüfen. Es dürfte wohl schwierig werden, nach mehreren Jahren noch Beweise für ein mögliches Fehlverhalten zu finden.

© dpa-infocom, dpa:200726-99-929267/3