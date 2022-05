Interkommunale Zusammenarbeit Vier Kommunen machen gemeinsame Sache

Erste Gespräche hat es bereits vor zehn Jahren gegeben

Die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach arbeiten seit inzwischen fast fünf Jahrzehnten im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal (GVV) zusammen. Daneben gibt es einige Themenfelder in denen zum Beispiel in Zweckverbänden zusammengearbeitet wird. Bereits vor zehn Jahren hatte es erste Gespräche zwecks einer intensiveren Zusammenarbeit gegeben. Vor etwa vier Jahren wurde diese schließlich konkretisiert. Nun geht es los. „Und wir alle sind froh, dass es endlich so weit ist“, so Thomas Knödler.