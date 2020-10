Intensive Gefühle Campino liebt am Fußball den Kontrollverlust

Am Montag erscheint das erste selbst geschriebene Buch von Sänger Campino: "Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde". Die Toten Hosen bringen zudem ein neues Album mit englischsprachigen Cover-Versionen der Mersey-Beat-Ära heraus. Es heißt "Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound Of Liverpool" und erscheint am 13. November.

