Intendant in Frankfurt Oper in Corona-Zeiten: "Niemand denkt aktuell an "Parsifal""

"Ich will nicht sagen, die Lage ist desolat", sagt Loebe, "aber man ist verängstigt, dass das ein Dauerzustand werden könnte." Die Intendanten erwarteten mehrheitlich von der Politik "mehr Risikobereitschaft" bei der Genehmigung von Kulturveranstaltungen. "Die Oper ist der sicherste Ort, an dem man sich garantiert nicht ansteckt", sagt Loebe. "Wenn alle, die im Sommer in Risikogebiete gefahren sind, oder am Mainufer gefeiert haben, in die Oper gegangen wären, hätten wir jetzt geringere Fallzahlen."