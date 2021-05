Integratives Chorprojekt im Raum Marbach Singen für Selbstwert und Gemeinschaft

Marbach/Steinheim - Chorsingen findet immer noch hauptsächlich in privilegierten Gruppen statt. Davon ist die Deutsche Chorjugend überzeugt. Doch der Verband, der mit über 160 000 jungen Sängerinnen und Sängern die größte Interessenvertretung der singenden Jugend in Deutschland ist, möchte das ändern. Mit dem Projekt „TOGETHER! – Chor.Leben“ sollen auch Jugendliche, die bislang noch nie in einem Chor aktiv waren, für gemeinsames Singen begeistert werden. Dadurch könnten junge Menschen eine Gemeinschaft erleben, in der es weder auf Dinge wie soziale, geografische oder ethnische Herkunft noch auf Bildungsnähe oder -ferne des Elternhauses, Religion oder Geschlecht ankomme, sondern wo es allein darum gehe, „miteinander Musik zu machen und eigene Ideen zu verwirklichen“, ist auf der Homepage des Verbands zu lesen.