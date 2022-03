Integration in Erdmannhausen Vom Rathaus-Praktikum zum neuen Job?

Willkommens-Broschüre für Neuankömmlinge

Gut, denn bei seinem Praktikum im Erdmannhäuser Rathaus waren auch Deutsch-Kenntnisse gefragt. Die Integrationsbeauftragte Katharina Fischinger hatte genügend für Ahmad Alsebai zu tun. So musste unter anderem die Willkommens-Broschüre, die die Gemeinde auflegen will, endlich fertig werden. Die Broschüre hatte der Erdmannhäuser Freundeskreis Asyl vor sieben Jahren erstellt, nun wird es eine aktualisierte Neuauflage geben. Alsebais Vorgänger-Praktikant Mohammad Alnady hatte schon ordentlich Vorarbeit geleistet, nun soll das Werk in Druck gehen.

Der Maschinenbau-Ingenieur, der sich auch in der Software-Entwicklung auskennt, hat in seinem Praktikum zudem ein Spiel kreiert, das im Frühjahr als gemeinsames Event im Erdmannhäuser Jugendhaus Calypso über die Bühne gehen soll. Alsebai hat die Kahoot-Sprachlern-App mit zahlreichen Fragen gefüttert, sodass alle Teilnehmer miteinander in den Wettbewerb einsteigen können.

Die Veranstaltung ist für die nächsten Wochen geplant. Wie so vieles, was bei Katharina Fischinger seit ihrem Dienstbeginn in Erdmannhausen vor gut zwei Jahren auf der Agenda stand, erwies sich Corona auch hier als Stolperstein. Immerhin: „Integration durch Sport“ findet wieder einmal wöchentlich statt, und auch die Flüchtlings-Einrichtung in der Pflasterstraße wurde gemeinsam renoviert. Im Frühjahr soll ein Gartenprojekt bei der Schulturnhalle starten, eine Kulturausstellung ist in Planung.

Praktikum ist Win-win-Situation

Praktika für Flüchtlinge will Katharina Fischinger auch weiterhin anbieten. Das sei zwar je nach deren Aufenthaltsstatus nicht ganz einfach, aber „es ist eine Win-win-Situation“, sagt die Integrationsbeauftragte. Sie habe für die Praktikanten, die wie Ahmad Alsebai oft hoch qualifiziert seien, immer etwas zu tun. Und für die Flüchtlinge sei es ein gutes Hineinschnuppern in den deutschen Arbeitsalltag.

Den will Ahmad Alsebai künftig als Maschinenbauingenieur, im Mechatronikbereich oder als Software-Entwickler erleben. „Ich hoffe, bald einen Job zu finden“, sagt der 28-Jährige. Und zwar gerne in oder um Erdmannhausen, weil er sich hier wohlfühlt. „Aber noch wichtiger ist es für mich, überhaupt einen Job zu finden.“

