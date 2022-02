Installation im Oberstenfelder Bürgerhaus Die Wartezeit mit Kunst vertreiben

Der nächste Film steht schon in den Startlöchern

Auch Thomas Arndt vom Kulturverein Oberes Bottwartal zeigte sich erfreut über die Kooperation und betonte: „Kunst muss von unten heraus kommen. Wir brauchen nicht nur die kommerziell angesagten Künstler, die unsere Hallen füllen, sondern gerade auch die regional Auftretenden.“

Dass die Zusammenarbeit der fünf Künstler in harmonischer Stimmung abgehalten worden sei und „wir unglaublich inspiriert waren“, wie Filmerin Tiffany Barlow darstellte, ist dem gut vier Minuten dauernden Hauptfilm anzumerken. „Wir hätten sogar ohne Honorar gedreht“, meinte Barlow enthusiastisch, die mit ihrem Partner sogar bereit gewesen wäre, „außerhalb von Corona, am Wochenende zu drehen“. Jetzt überlegt das künstlerische Quintett sogar, ob noch weitere Projekte unter dem oben genannten Hashtag publiziert werden sollen. In den Startlöchern steht jedenfalls schon ein Film, der die existenzielle Bedrohung von Künstlern thematisiert: „Cogito ergo sum – Ich denke, also bin ich.“

Das Video ist auch auf der Homepage des Kulturvereins Oberes Bottwartal zu finden.