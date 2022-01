Insolvenzverfahren MV Werften: Belegschaftstreffen und Sondersitzung im Landtag

Der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen will die Beschäftigten in Belegschaftsversammlungen über die Zahlung der ausstehenden Dezember-Löhne und über seine weitergehenden Pläne informieren. Morgen hat bereits erklärt, dass er zur Bezahlung der Löhne eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung in die Wege geleitet habe. Bis das Geld bei den Beschäftigten ankomme, werde es aber noch ein paar Tage dauern. Außerdem kündigte der Insolvenzverwalter an, er wolle das Kreuzfahrtschiff "Global One" zu Ende bauen lassen. Das Schiff ist zu 75 Prozent fertig und liegt in der Werft in Wismar. Es gehört mit Platz für knapp 10.000 Passagiere zu den größten Kreuzfahrtschiff-Projekten weltweit.