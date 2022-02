Fünf verletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Pleidelsheim und Murr. Eine 55-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Skoda Yeti die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung L1125. Die Frau, die einen Vierjährigen dabei hatte, fuhr aus bislang unbekannter Ursache ungebremst bei Rot auf die L1125 und kollidierte dort mit dem VW Golf eines 18-Jährigen, der die L1125 in Fahrtrichtung Murr befuhr. Im seinem Auto befanden sich noch drei weitere Insassen im Alter von 19 bis 22 Jahren. Die Unfallverursacherin und das Kind wurden durch die Kollision verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige Beifahrer im Golf musste durch die anwesenden Wehrleute befreit werden. Der Golffahrer, sein Beifahrer sowie ein weiterer Mitfahrer wurden verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L1125 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17.45 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Beide Wagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben den Feuerwehren Murr und Pleidelsheim waren vier Rettungsfahrzeuge, ein Krankentransportwagen, ein Notarzt sowie vorsorglich ein Rettungshubschrauber vor Ort. Für die Unfallaufnahme und die Absperrmaßnahmen waren drei Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an der Unfallörtlichkeit.