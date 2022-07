Inselstaat Sri Lankas Präsident ist offiziell zurückgetreten

Nach Angaben seines Büros hatte Rajapaksa das Schreiben gestern Abend bereits per E-Mail geschickt. Infolge der beispiellosen Massenproteste gegen die Staatsführung in Sri Lanka hatte sich Rajapaksa am Mittwoch gemeinsam mit seiner Frau in einer Militärmaschine auf die nahe gelegenen Malediven abgesetzt. Demonstranten hatten zuvor den Präsidentenpalast sowie andere Regierungsgebäude gestürmt und Rajapaksas Rücktritt gefordert. Am Donnerstag flog der faktisch bereits entmachtete Staatschef nach Singapur weiter.