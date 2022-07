Inselstaat Palau Baerbock informiert sich über Auswirkungen der Klimakrise

Gespräche mit Betroffenen

In der Gemeinde Melekeok an der Ostküste der Insel Badeldaob, die für ihre langen Sandstrände bekannt ist, wollte Baerbock Erosionsschäden am dortigen Strand besichtigen und mit Anwohnern sprechen. Geplant war zudem eine Rede zum Thema Klima und Sicherheit. Die Ministerin wollte auch das Gespräch mit vom Klimawandel betroffenen Fischerinnen und Fischern suchen.