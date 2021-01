Ins Mittelmeer "Ocean Viking" wieder zu Rettungsmission ausgelaufen

Von Libyen aus wagen die Flüchtlinge die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer in das Gebiet der EU, teils in Schlauchbooten mit dünnen Wänden. Wie viele Menschen die Überfahrt nicht überleben oder von der libyschen Küstenwache zurück in das Bürgerkriegsland gebracht werden, kann nicht sicher beziffert werden. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums zählten die Behörden des Mittelmeerlandes im vergangenen Jahr etwas mehr als 34 000 Migranten, die in Booten in Italien anlandeten. Im Vorjahr 2019 waren es knapp 11 500 gewesen. Die Zahlen deuten jedoch auf mehr Überfahrten von Migranten hin.

