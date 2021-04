Innovative Möbel und Technik Wohnen auf Japanisch

Japan hatte zeitweise keinen guten Ruf, was neues Design betrifft, weil vieles kopiert wurde, wie auch in einem Essay in dem Bildband „Japanisches Design seit 1945“ von Naomi Pollock erklärt wird. Das Buch zeigt aber auch viel Eigenes, Originelles; neben schön schlichten Holzstühlen finden sich bunte, fröhliche Entwürfe. Und Isamu Kenmochis kugelrunder Rattan Chair, der schon vier Jahre nach seinem Erscheinen, 1964, vom Museum of Modern Art in New York in die Sammlung aufgenommen wurde.