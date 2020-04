Innovative Idee aus Oberstenfeld Der Redestuhl macht vieles leichter

Mutter Jasmin ist von der Idee ihrer Kinder ganz entzückt, denn „jetzt kann ich sie auch mal allein lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie gleich auf die Straße laufen“. Das nämlich war anfangs noch geschehen, wenn etwa die Kinder aus der Nachbarschaft geklingelt hatten. „Außerdem ist auch mal ein Plausch mit der Nachbarin oder einer Freundin möglich.“ Glück haben die Schussers, weil das Wetter derzeit so hervorragend mitspielt. Es ist trocken und meist scheint sogar die Sonne. „Und für verfrorene Menschen haben wir selbstverständlich auch eine Decke bereitgelegt. Nach jedem Besuch desinfizieren wir die Armlehnen“, haben die Schusser-Kinder ihre Großeltern auch per E-Mail informiert. Und damit die Besucher alles richtig machen, hat der Nachwuchs ein laminiertes, wassergeschütztes Schild gebastelt, das den Regelablauf vorgibt. Verstöße hat es bislang wohl nicht zu verzeichnen gegeben. Das dürfte jetzt besonders in den Ferien wichtig sein, in denen die Kinder in der Straße nun keine Schulaufgaben mehr erledigen müssen. Mit regem Besucherandrang dürfte deshalb zu rechnen sein.