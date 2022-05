Innere Sicherheit Spionage gegen Deutschland auf hohem Niveau

Desinformation und Propaganda

Während der Corona-Pandemie hätten vor allem Russland und China in Deutschland Desinformation und Propaganda verbreitet, bilanzierte die Ministerin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine versuche Russlands Präsident Wladimir Putin zudem das Narrativ einer angeblichen "Russophobie" des Westens zu verfestigen - auch mit dem Ziel die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland zu beeinflussen. Sie wolle die G7-Präsidentschaft nutzen, um das Thema Desinformation in den Fokus zu rücken, kündigte Faeser an.

Bei der Desinformation sei es wichtig zu identifizieren, wer die falschen Informationen zuerst verbreitet habe. Unter denjenigen, die solche falschen Nachrichten in die Welt setzten, seien viele, die von Russland zumindest gesteuert, wenn nicht sogar bezahlt würden. Da, wo durch Falschinformationen "substanziell eben auch Interessen Deutschlands beschädigt werden", müsse eine Richtigstellung schnell erfolge.

Als Beispiel nannte Haldenwang die im Netz verbreitete falsche Nachricht, im Ruhrgebiet hätten drei Ukrainer einen aus Russland stammenden 16-Jährigen erschlagen. Die Polizei habe auf ihrer Internetseite bereits kurz darauf darüber informiert, dass es gar keinen Tötungsfall gegeben habe.

Auch wenn die Aktivitäten und Teilnehmerzahlen bei den Corona-Protesten stark rückläufig seien, nehme der Verfassungsschutz den im April 2021 neu eingerichteten Phänomenbereich "Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" sehr ernst. Denn die staatsfeindliche Haltung vieler Protagonisten sei der eigentliche Kern ihrer Motivation, die sich im Zweifel einfach eine neue Schale, neue Inhalte suche.

Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo Di Fabio, warnt die Teilnehmer des Verfassungsschutz-Symposiums, dass aus Populismus leicht "eine autokratische Systemfeindschaft werden" könne. Im Netz seien "fragmentierte Welten" entstanden. Und auch die Argumente sogenannter Reichsbürger, die die Legitimität staatlicher Institutionen nicht anerkennen, könne man nur auf den ersten Blick "drollig" finden.