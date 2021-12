Innere Sicherheit Länder wollen besseren Katastrophenschutz

Dringenden Verbesserungsbedarf gebe es auch bei der Warnung der Bevölkerung mittels klassischer Sirenen und modernster Technik direkt auf die Handys (Cell-Broadcasting), wie es das in anderen Staaten schon gebe. "Wir brauchen beides. Zum einen, weil es Leute gibt, die etwa nachts um zwei Uhr nicht auf ihr Handy schauen und dann auch nicht erfahren, was da an Warnungen ankommt. Und zum anderen hat ja auch nicht jeder ein Smartphone", sagte Herrmann. "Da ist Eile geboten, darin sind wir uns alle einig."

Bereits im Laufe des nächsten Jahres bis Herbst solle die neue Koordinierungsstelle dann funktionieren. "Ich hoffe auch, dass das Cell-Broadcasting im nächsten Jahr zumindest in den Probebetrieb geht", sagte Herrmann. Aktuell verfüge alleine Bayern über rund 11 500 Sirenenanlagen, die zum größten Teil zur Feuerwehralarmierung genutzt würden. Diese würden nun digital umgerüstet, damit künftig auch die Warnung mit dem Katastrophenschutz-Signal möglich sei.

"Wir wollen die Zahl der Sirenen in Bayern auf rund 26 00 verdoppeln. Derzeit erarbeiten wir ein Sirenenförderprogramm", sagte Herrmann. Der Bund stelle den Ländern dafür 88 Millionen Euro zur Verfügung, auf Bayern entfielen davon rund 13,4 Millionen Euro. Aus Sicht der Länder reicht das nicht aus. "An den Bund geht die klare Erwartung, das Förderprogramm für Sirenen deutlich aufzustocken", so Herrmann.