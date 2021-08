Innere Ruhe finden Der Garten als Übungsfeld

Meine Jungs würden an dieser Stelle natürlich erst einmal das Gesicht verziehen, denn Garten bedeutet für sie in erster Linie Arbeit. Körperliche Arbeit. Und die kommt phasenweise nicht gut an beim Nachwuchs. Auch der Hinweis auf den kostenlosen Ersatz fürs Fitnessstudio und die Mädchen, denen trainierte Muckis gefallen, überzeugt wenig. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass die Jungen ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Alten erfüllen.