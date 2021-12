Innenstadt von Marbach Moderner Marktbrunnen im Gespräch

Wunsch nach Erhalt der alten Skulptur in einem Stadtmuseum

Der geschichtsinteressierte Leiter der Freien Schule Christophine, Lorenz Obleser, erinnert an die Bedeutung der Brunnenfigur und sieht in dem Brunnen ein Zeugnis der Nachkriegsgeschichte. Eine Flüchtlingsfraktion im Gemeinderat habe damals den Spruch „Halte fest, was du gewonnen, denn es ist so leicht zerronnen“ sehr bewusst gewählt, habe er in einem Artikel der Marbacher Zeitung gelesen. „Flüchtlinge hatten fast alles zurücklassen müssen und konnten sich in dem Bild und den Worten spiegeln, wie sehr sie sich über das Wenige freuten, das sie hier erwirtschaften konnten“, berichtet Obleser. Jetzt werde eine solche Geschichtserfahrung nach 65 Jahren einfach weggeräumt, wiewohl sie zumindest in einem Stadtmuseum einen würdigen Platz verdient hätte.