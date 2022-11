Innenstadt Marbach Fußgängerzone im Zeitplan

Trotz der Baustelle soll in Marbach in den nächsten Wochen Weihnachtsstimmung aufkommen. Das Stadtmarketing organisiert auch in diesem Jahr den Markt auf dem Burgplatz – und zwar am zweiten Adventswochenende, vom 1. bis 4. Dezember. Das Citymanagement plant am 16. Dezember die Veranstaltung „Marbach wärmt“, verrät Andrea Hahn. Sarah Neumann wird zwischen den beiden Rathäusern ein offenes Adventssingen anbieten, es wird Lesungen und weitere Aktionen geben.