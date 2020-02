Innenstadt-Bereich dauerhaft sperren Altstadt ohne Schleichverkehr rückt näher

Eine Entscheidung in der Sache soll schon am Donnerstag fallen, wenn sich der Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung einfindet. Dass der Fall so forciert wird, kommt nicht von ungefähr. „Wir brauchen Klarheit, wie die Fußgängerzone gestaltet werden soll. Und da macht es einen großen Unterschied, ob in der Straße Autos fahren dürfen oder nicht“, erklärt der Bürgermeister Jan Trost und erinnert damit an die Pläne, die ganze Marktstraße herauszuputzen. Der Spatenstich soll im nächsten Jahr erfolgen, der Vorentwurf für das Konzept am Donnerstag präsentiert werden. Wenn das Gremium sich an diesem Abend zu einer Sperrung der Niklastorstraße durchringen könnte, wäre es denkbar, zwischen dem alten Rathaus und dem Pfundhaus einen Platz mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Der Rathauschef spricht von einer „neuen Mitte“, die hier entstehen könnte. Trost gibt zu bedenken, dass an einer anderen Stelle in der Marktstraße keine Möglichkeit besteht, einen solchen zentralen Treffpunkt aus der Taufe zu heben.