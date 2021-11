Innenarchitektur: Wohnträume Die 50 aufregendsten Wohnkonzepte

Die Projekte sind in anschaulichen Texten, mit Bildern und Grundrissen in dem Buch „Best of Interior 2021“ versammelt. Die Siegerin befindet sich in Berlin, die Architektin Ester Bruzkus hat für eine Neubauwohnung eine grüne Wohnbox entworfen, die innen ein schönes Bad mit Marmor beinhaltet, an der Außenwand ist Platz für eine Küche und eine Bibliothek.

Unter den ausgezeichneten Häusern sind einige in Baden-Württemberg zu finden. Gleich zwei Mal überzeugen konnten Innenarchitektinnen von Blocher Partners aus Stuttgart – mit stilvollen Umbauten von Häusern in Süd- und Norddeutschland.

Ebenfalls dabei ist eine Villa in Heilbronn, hier ließ sich der Bauherr bei seinen Wünschen von seinen vielen Reisen und Hotelaufenthalten inspirieren; den Innenarchitekten gelang es gleichwohl, eine behagliche Stimmung zu erzeugen.

Die ausgewählten Beispiele zeigen eine Vielfalt an Stilen – von puristisch kargen Interieurs wie in einem Apartment in Südtirol bis zu farblich mutigen, opulenten Gestaltungen in London und New York. Ein Palast in Venedig ist ebenso darunter wie ein Waldhaus im Erzgebirge.

Und auch wer nicht wie das Loft in der 5th Avenue über sechs Meter hohe Räume verfügt, kann bei den reich bebilderten Beispiel-Wohnkonzepten Anregungen für eigene Umgestaltungen finden.

Info

Das Buch

Guido Heinz Frinken, Ute Laatz: Best of Interior 2021. Die 50 schönsten Wohnkonzepte. Callwey-Verlag. 320 Seiten. 59,95 Euro. www.callwey.de