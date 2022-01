Inklusion in Oberstenfeld Bessere Bezahlung für Kita-Helfer

Die kommunalen Kindergärten wirken attraktiv

Zugenommen hat der Bedarf an den Oberstenfelder Kindergärten auch, weil sich offenbar immer mehr Eltern entscheiden, ihr behindertes Kind in eine Einrichtung in der Heimatgemeinde zu schicken – und nicht an einen Schulkindergarten einer sonderpädagogischen Einrichtung wie etwa den der Paul-Aldinger-Schule in Kleinbottwar. Die kommunalen Kindergärten wirkten attraktiv, weil sie nur an 25 Tagen im Jahr schlössen, die Schulkindergärten hingegen an bis zu 73, erklärt Hansjörg Neumann. In jedem Kindergarten gebe es zwei bis fünf Kinder mit hohem Förderbedarf. Die Erzieherinnen müssten aber allen weiteren 46 bis 91 Kindern ebenso gerecht werden.