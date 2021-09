Inklusion beim VfB Stuttgart Die VfB-Aufstellung gibt es jetzt auch in Gebärdensprache

VfB-Mitglied Iris Rommel war demnach maßgeblich an der Neuerung beteiligt. Unter der Anleitung der 36-Jährigen stellten die VfB-Spieler vor der Kamera ihre Namen in der entsprechenden Gebärde dar. „Was mich besonders stolz macht ist, dass alle VfB-Spieler ihren Gebärdennamen im Stadion-Screen zur Aufstellung selbst zeigen“, so Iris Rommel in einem Interview auf der VfB-Homepage. „Damit ist der VfB ein Vorreiter in der deutschen Fußballgeschichte.“