Initiative Seebrücke in Marbach Sicherer Hafen für Flüchtlinge, aber kein Alleingang

Man habe sich gefreut, dass der Gemeinderat 2019 mit großer Mehrheit die Stadt zum „Sicheren Hafen“ erklärt habe, so Puls-Sprecher Hendrik Lüdke. Gut sei auch, dass die Verwaltung an dieser Erklärung festhalten wolle. „Leider aber werden die darüber hinausgehenden Forderungen aus dem Katalog der ‚Seebrücke’ von der Stadtverwaltung nicht unterstützt.“ Es bleibe bei der mehr symbolischen Unterstützung. Die sei nicht unwichtig, denn sie verstärke den politischen Druck, nicht weiter untätig zu bleiben. „Das ist uns aber zu wenig. Wir sollten auch die Konsequenz aus dieser Erklärung ziehen und soweit uns das möglich ist, zusätzlich Menschen in Not eine sichere Unterkunft geben“, warb Lüdke. „Das ist sozusagen ein moralischer Imperativ. Denn die Europäische Union versagt und Besserung ist nicht zu erwarten.“ So sehen es auch die Grünen. Immer nur auf die Europäische Union zu schauen, sei beinahe unmenschlich, betonte Barbara Esslinger. „Wir sind in einem reichen Land. Der Antrag ist ein gutes Symbol und Recht kann sich auch ändern.“