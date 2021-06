Initiative für die Nachbarschaft In Benningen soll ein Tauschkreis entstehen

Deshalb hat er vergangenen Herbst einmal nachgefragt, wer aus der Runde seine Talente in einer Benninger Tauschbörse anbieten möchte. Momentan sind es ein Dutzend Menschen, die unter anderem das Reparieren von allen möglichen Gegenständen, Kochen, Backen, Kinderbetreuung und Ähnliches im Portfolio haben. Oder aber auch mal Zeit haben, Älteren und Alleinlebenden Gesellschaft zu leisten oder einfach sagen: Ich pack’ mal eben mit an. Geklärt ist mittlerweile auch, wie das Ganze ablaufen soll. Die Frage, die man sich stelle, wenn man eine Leistung in Anspruch nimmt, sei ja: „Wie mache ich das wieder gut?“, erklärt Wolfgang Büser. Er hatte zunächst ein Modell im Kopf, bei dem man als Gegenleistung etwas für den guten Zweck spenden könnte. Allerdings sei das dann ein Hilfsangebot gegen Geld, und so käme man wohl schnell mit dem Gesetz in Konflikt. Die zwölf Nachbarn diskutierten und einigten sich schließlich auf das Modell des Tauschrings, bei dem die Dienstbarkeiten auf Zeitbasis gegeneinander aufgewogen werden. „Das ist eine anerkannte Organisation, die auch rechtlich abgesichert ist. In diesem Rahmen kann man sich gut bewegen“, findet Wolfgang Büser und verweist auf ähnliche Initiativen in Remseck oder Schwäbisch Hall.