Initiative Backschmide in Beilstein Ein Backhaus erwacht zu neuem Leben

Historische Steine sorgen für authentisches Backen

Die Backfreundinnen und Backfreunde sorgten außerdem mit den eigenen Händen dafür, dass die Glut nicht vorzeitig erlosch. Sie halfen mit, das Häuschen vom Bewuchs, von Asche und Schutt zu befreien und den Putz abzuschlagen. Eine Unterstützung der besonderen Art erfuhr die Initiative von der Familie Schneider aus Kurzach. Die bewohnt ein historisches Anwesen, zu dem auch alte Backstellen gehören. „Wir lasen in der Zeitung von der Backschmide,“ erzählt Susanne Schneider. „Und da haben wir ihnen Steine von unseren Öfen angeboten.“ Diese wurden nach Schmidhausen transferiert und sorgen auch in Zukunft für urige Backbedingungen. Juli 2020 setzte schließlich ein Ofenbauer den neuen Ofen in das Häuschen. Dach, Stromleitungen und Schlot wurden erneuert. Ende Juli loderte die erste Test-Flamme auf . . .

Corona verhinderte danach lange Zeit sowohl ein Abschlussfest als auch ein gemeinsames Backen im engen Häuschen. Doch jetzt läuft es endlich an. „Wir sind immer noch dabei, unsere Backergebnisse zu verbessern,“ sagt Bromberg. Jeder Backofen sei anders – und will sozusagen erlernt werden. Die Backschmide Schmidhausen ist jeden zweiten Samstag im Monat für Backinteressenten geöffnet. „Wer gerne mitbacken möchte, kann das gerne tun,“ so Kathrin Bromberg. Jeden dritten Donnerstag im Monat findet der Stammtisch der Initiative statt. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage www.bachschmi.de.