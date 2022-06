Ingrid Alexandra, Amalia, Elisabeth und Estelle Europas künftige Königinnen

Ihr Abitur bestand Amalia mit Auszeichnung, nach einem Jahr Pause mit Reisen und diversen Praktika wird die 18-Jährige im Herbst ihr Studium beginnen. In Amsterdam hat sie sich für den Bachelor-Studiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft eingeschrieben. Auf die 1,6 Millionen Euro Apanage, die ihr mit ihrer Volljährigkeit jährlich zustünden, hat Amalia verzichtet: „Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit“, erklärte die Kronprinzessin ihre Entscheidung.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien: Die Nummer eins der belgischen Thronfolge heißt Elisabeth Thérèse Marie Hélène, ist 20 und studiert gerade in Oxford. Die Tochter von König Philippe und Königin Mathilde wird einst Belgiens erste Königin sein. Noch ist die Herzogin von Brabant – so lautet ihr offizieller Titel – aber voll Studentin. An der englischen Elite-Uni studiert Elisabeth Geschichte und Politik. Die Insel hat es ihr angetan: Ihr Abitur machte sie am UWC-Atlantic College in Wales, eine Schule, die viele Jungroyals besuchen. Bevor sie nach Großbritannien ging, absolvierte die Kronprinzessin noch eine einjährige Grundausbildung beim belgischen Militär.

Was die 20-jährige Prinzessin in ihrer Freizeit macht, kann man auf der Homepage des belgischen Königshauses nachlesen: Sie treibe gerne Sport, heißt es da – Skifahren, Tennis, Segeln und Tauchen. Sie sei gerne in der Natur und wandere viel. Außerdem koche und lese sie gerne, spiele Klavier und verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihren Freunden.

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen: Trotz ihres jungen Alters sei sie schon „ein echter Profi“ bei Terminen, schwärmt eine norwegische Royalexpertin von der 18-jährigen Prinzessin. Die Tochter von Norwegens Kronprinz Haakon und seiner Frau Mette-Marit wurde im Januar volljährig und rückt seither immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Begeistert waren die Norweger auch von ihrer eleganten Prinzessin, als sie am Wochenende ihre große Geburtstagsfeier beging – mit Mitgliedern aller europäischer Königsfamilien, mit Ausnahme der Briten. Die 18-Jährige trug gleich mehrere traumhafte Abendkleider und ein Diamantdiadem, das ihrer Ururgroßmutter Prinzessin Ingeborg von Schweden gehört hatte.

Ingrid Alexandra begrüßte ihre Gäste mit einer charmanten Rede. Sie dankte ihren Eltern und Geschwistern - ihrer Mutter unter anderem dafür, dass sie mit ihr gemeinsam „Sex and the City“ schaue. Ihr Großvater, König Harald, wünschte seiner Enkelin, dass sie sich selbst treu bleibe: „Sei du selbst und vertraue darauf, dass das genug ist - immer.“

Ingrid Alexandra hat noch ein bisschen Zeit, bis sie auf dem Thron sitzt. Erst einmal ist ihr Vater, Kronprinz Haakon, dran. Die Prinzessin lernt indes noch für ihren Abschluss, geht gern mit ihren Hunden Gassi und liebt das Surfen. Das betreibt Ingrid Alexandra sogar ziemlich professionell: 2020 gewann die Prinzessin die norwegische Jugendmeisterschaft im Surfen.

Prinzessin Estelle von Schweden: Die jüngste im Bunde der künftigen Königinnen ist die schwedische Prinzessin Estelle. Die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel wurde im Februar zehn. Der wilde Feger, der früher bei öffentlichen Terminen Fotografen sein bezwingendes Zahnlückengrinsen zeigte und fröhlich von einem Bein aufs andere hüpfte, ist ganz schön groß geworden.

Estelle Silvia Ewa Mary konzentriert sich jetzt erst einmal auf die Schule – in Schweden lernen alle Kinder bis zur 9. Klasse in der Grundschule zusammen, danach geht es weiter aufs Gymnasium. Seit Kurzem hat die Familie auch einen Hund: die Promenadenmischung Rio. Ein rasantes Hobby hat die Zehnjährige außerdem: Sie fährt gerne Skateboard.

Prinzessin Estelle hat eine enge Beziehung zu Ingrid Alexandra, der norwegischen Prinzessin. Die Familien fahren zusammen in den Urlaub und Schwedens Kronprinzessin Victoria ist Ingrids Patentante.