Ingersheimer vor Gericht Luxuriösen Lebensstil ergaunert

Zwei der Betrogenen sprach die vorsitzende Richterin, Jasmin Neher-Klein, mit dem Urteil ihr Geld wieder zu, das sie als Darlehensgeber für den Ingersheimer verloren hatten. Für sie, die ihn verklagten, hat der Angeklagte Schuldanerkenntnisse abgegeben. Es handelt sich dabei um Beträge von 20 000 und 15 000 Euro. Einige der Opfer hatten für die Darlehen sogar Kredite aufgenommen oder das Geld für ihre Altersvorsorge verwendet.Am schlimmsten waren der Urteilsbegründung zufolge nicht die Betrügereien mit den Darlehen unter Versprechen einer irrsinnigen Rendite durch Immobilienverkäufe, sondern die Erpressungsversuche des Ingersheimers mit Trauer- und Beileidskarten. Eine Blanko-Trauerkarte hatte die Polizei vor dem Prozess in der Aktentasche des Mannes gefunden. Der Betrüger, so die Richterin, habe mit harten Bandagen gekämpft, als er Angst und Schrecken verbreitete, um an Geldbeträge von bis zu 500 000 Euro zu kommen. In der Hoffnung, dass Leute, die Trauerkarten und Bilder von ihren Enkelkindern im Briefkasten finden, schon bezahlen würden, wenn sie um das Leben ihrer Angehörigen fürchten.