Infoveranstaltung zur Altstadt Ideen zur Fußgängerzone von Skepsis begleitet

Der Chef des Bauamts ging zudem auf Einwände ein, wonach es mit einem Aufmöbeln der Marktstraße allein nicht getan sei und man auch die unschönen Ecken links und rechts davon oder den Abzweig hinunter zur Rosengasse und dem Mayer-Museum nicht vergessen solle. Zunächst wolle man sich auf die Marktstraße selbst konzentrieren, betonte Wanner. „Uns ist aber auch bewusst, dass es damit nicht getan ist. Was wir jetzt in der Marktstraße machen, müssen wir gedanklich in den Folgejahren auch in anderen Bereichen der Altstadt umsetzen“, erklärte er. Der Zugang von der Bärengasse her sei beispielsweise in optischer Hinsicht kein Pfund, mit dem sich wuchern lasse.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass man bei Ausstattungsgegenständen wie Bänken oder Schirmen vor den Läden auf hochwertige Materialien setzen soll. Klar ist auch, dass man das Thema E-Mobilität berücksichtigen wird. Deshalb sollen bei den Bauarbeiten Leerrohre für mögliche weitere Ladesäulen eingelegt werden.