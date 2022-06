Informationskompetenz der Deutschen Planlos im digitalen Dschungel

Die Bildung spielt eine zentrale Rolle

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie ist der Zusammenhang von Alter und Bildung in Bezug auf die Informationskompetenz. Grundsätzlich sind jüngere Menschen kompetenter im Umgang mit digitalen Nachrichten als Ältere, das allein ist keine Überraschung, doch spielt der Bildungsgrad eine entscheidende Rolle. Besonders nachrichtenkompetent sind demzufolge Hochgebildete zwischen 18 und 39 Jahren, besonders inkompetent sind Menschen unter 40 mit niedriger Schulbildung. Das bedeutet auch: Die sogenannten Digital Natives sind nicht per se firm im Umgang mit digitalen Informationen, wie lange behauptet wurde. „Der Begriff der Digital Natives ist irreführend, weil er suggeriert, dass alle, die im digitalen Zeitalter aufwachsen, gut mit digitalen Medien umgehen können. Das mag im technischen Bedienen stimmen, aber leider nicht, wenn es darum geht, richtige von falschen Inhalten zu unterscheiden,“ sagt Alexander Sängerlaub.

Für alle Altersgruppen haben die Experten festgestellt: Je höher die Schulbildung, desto höher die Informationskompetenz und desto höher auch das Vertrauen in Journalismus und Politik.

Warum ist das alles von Bedeutung?

„Es ist notwendig, dass wir in einer Demokratie gut informierte Bürgerinnen und Bürger haben, die gute Informationen auffinden und von Desinformation unterscheiden können. Sonst passieren seltsame Dinge. Da gibt es in den USA genug Beispiele, etwa dass Trump nicht dekodiert wurde von dem ein oder anderen, der dann etwa nicht verstanden hat, dass es in der Coronapandemie keine gute Idee ist, Bleichmittel zu trinken. Wenn Menschen solche Desinformationen wirklich glauben, kann das zu Schäden führen, wenn nicht gar zum Tod“, so Alexander Sängerlaub.

Katharina Meßmer ergänzt: „Es sind zwei Elemente, die man im Blick haben muss: Das eine ist eine gesellschaftliche Dimension, also Polarisierung in der Gesellschaft, das haben wir bei Corona erlebt. Es gibt aber auch die individuelle Dimension, die etwa gesundheitliche Risiken bergen kann.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Medien in der Pandemie: Was Corona mit dem Journalismus gemacht hat

Die Gründe für den Mangel an Informationskompetenz sehen die Studienleiter in einem Überangebot an Informationsmöglichkeiten im digitalen Bereich, die der technologische Wandel mit sich brachte. Dass es nun eine Kompetenzkluft gibt zwischen Nutzern und Anbietern, liegt laut Meßmer daran, dass der Wandel nicht verstanden wurde. „Journalismus will überall stattfinden, ohne das Bedürfnis der Menschen nach Nachrichten aufgrund dieses Wandels kompetent abzudecken. Unsere Studie hat gezeigt, dass es den Leuten schwerfällt, bei dieser Flut abzuwägen, was zuverlässig und belastbar ist – kombiniert mit einem gewissen Misstrauen Journalisten gegenüber ist das eine schwierige Gemengelage. Der Journalismus hat vergessen, vor Ort präsent zu sein und journalistisches Arbeiten zu erklären, transparent zu machen, damit es für die Leute nachvollziehbar wird, warum eine Tageszeitung belastbarer ist als irgendein Youtube-Video.“

Welche Auswege gibt es?

Sängerlaub und Meßmer werfen Bildungseinrichtungen und Politik eine systematische Vernachlässigung digitaler Kompetenzen vor, vor allem an Haupt- und Realschulen, es bestehe dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Lehrpläne. Es reiche nicht aus, in der Schule nur PC-Kenntnisse zu vermitteln. Sie verweisen auf Projekte wie die der Organisation „Journalismus macht Schule“, die Lehrerinnen und Lehrer in ihre Klasse einladen könnten. Für Erwachsene schlagen die Experten vor, Informationskompetenz über berufliche Weiterbildungsangebote zu stärken. Auch die journalistischen Nachrichtenangebote sollten ihrer Meinung nach verbessert werden. Transparenz und Erklärungen, etwa wie Journalismus funktioniere, und eine deutlichere Kennzeichnung von Werbung und Kommentaren sei auf Nachrichtenportalen und Social-Media-Plattformen dringend nötig.

Wer seine eigene digitale Informationskompetenz testen möchte, kann dies unter diesem Link machen: www.der-newstest.de

Lesen Sie aus unserem Angebot: Interview mit der Direktorin der Landeszentrale für Politische Bildung: Demokratie lebt von Teilhabe

Hintergründe zur Studie

Umfrage

Für die Studie wurde stichprobenartig ein Teil der deutschsprachigen Bevölkerung mit Internetzugang ab 18 Jahre mittels Online-Interviews untersucht, insgesamt nahmen rund 4194 Personen teil. Zur ganzen Studie geht’s hier oder über die Stiftung Neue Verantwortung.

Auftraggeber

Meßmer, Sängerlaub und Schulz haben die Studie für die Stiftung Neue Verantwortung geführt, einer Einrichtung, die sich mit Fragen zu Zukunft von Politik und Gesellschaft beschäftigt und von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, Ländern, Unternehmen und anderen Stiftungen gefördert wird.