Information für Verbraucher Das ändert sich im Mai

Diese Berufsgruppe erhält höhere Löhne

Direkt zu Beginn des Monats müssen sich die Nutzer von „comdirect“, einer Marke der Commerzbank, auf Änderungen gefasst machen. Denn ab dem 1. Mai wird das bedingungslose kostenlose Girokonto der Bank abgeschafft. Allerdings gibt es dabei auch Ausnahmen. Beispielsweise bleibt das Konto für aktive Kunden mit einem Geldeingang von mindestens 700 Euro pro Monat umsonst. Auch Studenten, Praktikanten und Azubis, die jünger als 28 Jahre sind, können das Angebot weiterhin ohne Bedingungen kostenlos nutzen. Alle anderen Kunden müssen ab dem 1. Mai 4,90 Euro Kontoführungsgebühren pro Monat bezahlen.

Maler und Lackierer bekommen dagegen ab dem ersten Mai mehr Geld, denn der Mindestlohn dieser Branche wird erhöht. Ungelernte Arbeitnehmer sollen dann einen Stundenlohn von 11,40 Euro bekommen. Für gelernte Arbeitnehmer gibt es 13,80 Euro pro Stunde. Für das Maler- und Lackiererhandwerk tritt außerdem am ersten Mai ein neuer Tarifvertrag in Kraft. Dadurch steigt der Bundesecklohn in Westdeutschland auf 17,51 Euro pro Stunde und in Ostdeutschland auf 16,88 Euro pro Stunde.