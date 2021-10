„Der Grippeimpfstoff ist in der Regel ein Totimpfstoff, der gut vertragen wird“, erklärt der Stuttgarter Impfexperte Markus Rose, der als Ärztlicher Leiter der Pädiatrischen Pneumologie, Allergologie und dem Mukoviszidose-Zentrum am Klinikum Stuttgart arbeitet. Möglich sind Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle. In den ersten Tagen können außerdem Frösteln, Müdigkeit, Übelkeit sowie Kopf- oder Gliederschmerzen auftreten. Selten tritt kurzes Fieber und ein allgemeines Krankheitsgefühl auf.