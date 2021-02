Influenza, Keuchhusten und Noroviren Wegen Corona hat das Grippevirus keine Chance

Reisebeschränkungen machen sich bemerkbar

Dass die reisefreudigen Deutschen wegen der Pandemie weniger in die Ferne schweifen konnten, macht sich in der Statistik ebenfalls bemerkbar: Zumindest in Baden-Württemberg ist bei den Reisekrankheiten wie dem Denguefieber ein Rückgang zu verzeichnen. Von Februar bis Mitte November 2020 wurden 23 Fälle an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Im Vergleichzeitraum 2019 waren es 192 Fälle.